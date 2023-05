Kolejne kontrakty w Enea Abramczyk Astorii Bydgoszcz. Krzysztof Szubarga buduje dream team I ligi

Najpierw byli dwa gracze wybrani do najlepszej piątki sezonu zasadniczego, czyli skrzydłowi Filip Małgorzaciak i Damian Jeszke. W weekend do kadry dołączyło dwóch kolejnych graczy. Bogate doświadczenia z PLK ma Śmigielski (34 lata, 191 cm), który jeszcze niedawno grał w Treflu Sopot i MKS Dąbrowie Górniczej. Występujący na pozycji niskiego skrzydłowego koszykarz ma na koncie już trzy awanse do ekstraklasy (Start Gdynia, Twarde Pierniki - to była akurat dzika karta, Czarni Słupsk). W 2021 Śmigielski w barwach Czarnych został wybrany najlepszym graczem I ligi, a w ostatnim sezonie w barwach Kotwicy Kołobrzeg notował średnio 10,6 pkt, 5 zbiórek oraz 4,1 as. na mecz.

Nabytek numer 4 to rozgrywający Filip Zegzuła i to kolejny - po Damianie Jeszke - radomianin w bydgoskiej drużynie. W klubie z Mazowsza Zegzuła spędził dziesięć ostatnich lat, świętując po drodze wicemistrzostwo Polski, ale i przeżywając spadek z PLK rok temu. W ostatnim sezonie był liderem HydroTrucka ze średnimi 16,9 pkt, 5,2 zb oraz 4,3 as. na mecz. On także w CV nagrodę dla MVP I ligi, którą zdobył w 2017 roku.

Dodajmy, że w kadrze trenera Krzysztofa Szubargi są także dwaj młodzi wychowankowie: Jakub Stupnicki i Piotr Wińkowski.