Kolejne zagrożenie dla naszej branży drobiu. Brazylia chce podbić unijny rynek kurczaków

Zarzuty formułowane wobec unijnych norm, niepokoją

- Rząd Brazylii wyraża nadzieję, że na etapie konsultacji uda się wypracować z unijnymi urzędnikami „przyjazne rozwiązanie” dyskryminujących kontroli sanitarnych w kierunku salmonelli, które wpływają ograniczająco na import mięsa drobiowego z Brazylii - dodaje Gawrońska. - Zarzuty, które formułuje Brazylia wobec norm europejskich chroniących zdrowie konsumentów, są niepokojące. Jeśli dojdzie do ustępstw ze strony instytucji unijnych - trudnych do przewidzenia na tym etapie – to po pierwsze, podważony zostanie autorytet UE w zakresie polityki bezpieczeństwa żywności, której celem jest zapewnienie obywatelom bezpiecznego mięsa drobiowego. Równolegle, z punktu widzenia działalności gospodarczej, skutkować to będzie osłabieniem pozycji unijnych dostawców drobiu, którzy ponoszą dodatkowe obciążenia finansowe, aby spełnić wygórowane wymagania UE, między innymi, w walce z salmonellą.