Drożej w sklepach. Kto faktycznie zarabia na podwyżce cen mięsa drobiowego?

Dyskutując o rosnących cenach mięsa drobiowego, trzeba wziąć pod uwagę cały łańcuch produkcji. Wówczas można dostrzec czynniki determinujące ich wzrost i to, kto finalnie zarabia, a kto traci.

Zysk producenta a zysk, który osiąga sprzedawca?

Wyjątkowo duże różnice cen wynikają z marży, jaką na mięsie drobiowym naliczają handlowi giganci. Co istotne stawki, po jakich kupują mięso, spadają. Przykład - mięso indycze. W bieżącym kwartale cena niższa o 20% w porównaniu z 2019 (średnia marża sieci wzrosła z 8% w 2019 roku do 29% w 2021). W praktyce oznacza to potężne straty finansowe rolników.

W przypadku rosnących cen drobiu, na przysłowiowe złote góry nie mogą liczyć ani hodowcy ani przetwórcy, na których barkach jest przecież drastyczny wzrost kosztów produkcji. Pierwsza rzecz - drogie pasze (stanowią około 70 % kosztów produkcji). Na francuskiej giełdzie MATIF cena pszenicy wzrosła o ponad 40% w ciągu roku, kukurydza o niemal 28%. Na trudną sytuację wpływają także szalejące ceny energii elektrycznej i gazu. Na Towarowej Giełdzie Energii w ciągu dwunastu miesięcy cena hurtowa energii elektrycznej wzrosła aż o 68%. Jeśli chodzi o gaz - na wspomnianej giełdzie - podskoczył o kilkaset procent od początku 2021 roku.