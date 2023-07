Kolejne zwycięstwo! ZOOLeszcz GKM Grudziądz ma bonus z Wilkami Krosno i prostą drogę do play off

ZOOLeszcz GKM Grudziądz - Wilki Krosno 51:38

ZOOLeszcz GKM Grudziądz

9. Max Fricke 5 (2,3,w,0)

10. Gleb Czugunow 8+3 (2,1,3,1,1)

11. Wadim Tarasienko 9+3 (1,2,1,3,2)

12. Fredrik Jakobsen 10 (1,3,2,3,1)

13. Nicki Pedersen 9 (2,2,3,2,d)

14. Kacper Łobodziński 5+1 (2,3,0)

15. Kacper Pludra 5+1 (3,1,1)

16. Wiktor Rafalski n/s

Wilki Krosno

1. Jason Doyle 12+1 (3,3,2,w,1,3)

2. Piotr Świercz 2 (w,0,2,-)

3. Mateusz Świdnicki 0 (0,-,-,0)

4. Vaclav Milik 8+1 (1,1,1,2,0,3)

5. Andrzej Lebiediew 13+1 (3,0,2,3,3,2)

6. Krzysztof Sadurski 0 (0,0,0)

7. Denis Zieliński 3 (1,0,2,0)

Dwa zwycięstwa domowe do końca sezonu zasadniczego mają zapewnić grudziądzkim żużlowcom awans do play off. Pierwsza połowa planu wydawała się łatwiejsza: do Grudziądza przyjechał beniaminek z Krosno i to w dodatku bez kontuzjowanego Krzysztofa Kasprzaka. Dopiero po próbie toru na start zdecydował się Vaclav Milik, także poobijany w piątek w meczu z Włókniarzem.