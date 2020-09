Kolejny nauczyciel ma koronawirusa! Ponad 600 dzieci nie wróci do Zespół Szkół w Unisławiu w poniedziałek

Pół setki nauczycieli z Unisławia w kwarantannie! Unisławska szkoła przechodzi na zdalne nauczanie archiwum

Zespół Szkół w Unisławiu będzie zamknięty już nie tylko do dzisiaj. Od poniedziałku także dzieci i nauczyciele nie wrócą do szkolnych klas. Wyniki pierwszego z wczoraj wykonanych testów, które dotarły właśnie do Unisławia wskazały, że koronawirusa ma kolejny z nauczycieli.