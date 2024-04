Kolizja auta osobowego z ciągnikiem w gminie Łasin pod Grudziądzem. Zdjęcia

Do kolizji doszło przed godz. 10 w środę, 10 kwietnia w miejscowości Goczałki w gminie Łasin w powiecie grudziądzkim. Mimo poważnych uszkodzeń pojazdów: ciągnika i samochodu osobowego marki bmw, nikt nie ucierpiał.

Na miejscu działania prowadziło 5 zastępów straży pożarnej: OSP Szonowo, OSP Łasin oraz z Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 1 z Grudziądza. Swoje czynności podejmowali też policjanci. Z ich ustaleń wynika, że kierowca zestawu rolniczego podczas wykonywania manewru skrętu na sąsiednią działkę nie upewnił się czy może wykonać go bezpiecznie i zderzył się z wyprzedzającym go bmw.

Jak informuje asp. Łukasz Kowalczyk z policji w Grudziądzu, po przeanalizowaniu dokumentów kierowcy ciągnika przez policjantów, okazało się że nie posiada on uprawnień do prowadzenia tego zestawu. Sprawa trafi do sądu o: