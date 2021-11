Kolizja w Fordonie. Sprawca nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu [zdjęcia]

Na wspomnianym skrzyżowaniu zderzyły się ze sobą samochody osobowe: honda i peugeot.

- Sprawcą zdarzenia był kierowca peugeota, który nie ustąpił pierwszeństwa kierowcy nadjeżdżającemu z prawej strony. Został ukarany mandatem - informuje st. asp. Lidia Kowalska z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy.

To kolejne zdarzenie drogowe, do którego doszło dzisiaj na kujawsko-pomorskich drogach. Wcześniej na DK 25 w Brzozie pod Bydgoszczą zderzyły się trzy pojazdy, jedna osoba została ranna. Wcześniej w nocy doszło do niebezpiecznej sytuacji w Głogowie na drodze krajowej nr 10 w gminie Obrowo. Więcej o tych zdarzeniach poniżej.