Komisaryczna wójt Warlubia podsumowała kampanię i dostała czek na rewitalizację terenów w Rulewie

Mieszkańcy gminy Warlubie pójdą do urn. Wybiorą nowego wójta

Wśród nich jest nowy wójt Warlubia. Czas go wybrać

Czego więc oczekują mieszkańcy od nowego wójta gminy Warlubie? - Potrzeb jest wiele. Często są to sprawy drobne, jak choćby odśnieżenie chodnika czy koszenie trawy. Nie wszędzie oczekuje się asfaltu. W niektórych przypadkach mieszkańcy zadowolą się utwardzeniem nawierzchni - tłumaczyła Anna Ośko. - Pojawiły się też głosy, by przywrócić działalność świetlic – dodała.

Gmina Warlubie została beneficjentem najnowszej edycji Funduszu Inwestycji Lokalnych, który zakłada wsparcie dla popegeerowskich gmin. - To pierwszy program, który ma przywrócić godność i blask tym obszarom. Upomina się o to by pamiętać o terenach często zapomnianych - mówił podczas konferencji wiceminister Łukasz Schreiber.

430 tysięcy złotych trafi na rewitalizację terenów w Rulewie, gdzie zostanie doposażony plac zabaw dla dzieci w różnym wieku. Dodatkowo planuje się zakup sześciu lamp hybrydowych typu parkowego i budowę wiaty z grillem. Wzdłuż drogi zostanie pobudowane ogrodzenie. Modernizacji ulegnie sieć kanalizacyjna wraz z przyłączami.