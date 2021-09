Koncert Wojtka Gęsickiego w Sępólnie Krajeńskim w nowopowstałym studiu KontraBas. Zobaczcie zdjęcia

Nowe klimatyczne studio KontraBas powstało w podziemiach Centrum Kultury i Sztuki kilka miesięcy temu. Dawniej była tu Akademia Malucha „Bajkolandia. Wnętrze zaaranżowane jest w klimacie muzyki. Uwaga skupiona jest na fortepianie, ale dodatkowe elementy potęgują charakter studia: manekin – jazzman, kontrabas znaleziony w piwnicy, a nawet stoliki z motywem klawiatury fortepianu. Akcenty muzyczne znalazły się nawet w wydzielonej toalecie. To klimatyczne miejsce dopełnia ciepłe oświetlenie i krzesła w kolorze nasyconej żółci.

- To miejsce audycji, zajęć muzycznych dla dzieci i młodzieży, ale też recitali oraz kameralnych spotkań i koncertów dla dorosłych. Jeśli ktoś będzie chciał zrobić muzyczną niespodziankę ukochanej osobie, to zgodnie z życzeniem i preferowanym charakterem muzyki my ją zorganizujemy – mówiła na naszych łamach Julita Maciaszek, dyrektorka CKiS.