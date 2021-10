Koncert z okazji 35-lecia Soleckiego Centrum Kultury na kubańską nutę. Artyści dali czadu (zdjęcia)

- Oby gościli tu artyści wielkiej klasy, każdy dzień niósł ze sobą wydarzenia kulturalne. I żeby były na to pieniądze - tego życzyła sobie z okazji jubileuszu Soleckiego Centrum Kultury szefowa tej placówki Regina Osińska. A że kultura to po łacinie znaczy tyle co uprawa - każdy z gości urodzinowej gali otrzymywał przy wejściu cebulki kwiatów i drzew, by je posadzić, uprawiać i myśleć ciepło o jubilatach.

Były też pierniczki upieczone przez Danutę Adamczyk, znaną w Solcu pasjonatkę fotografii.