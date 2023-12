Danuta Adamczyk od lat fotografuje Solec Kujawski. Nowa wystawa w centrum kultury jest jednak inna

Spiskowcy z Solca Kujawskiego się spisali

Zaangażowali się w to dzieło m. in. znajomi z Klubu Turystów Rowerowych PTTK „Torpedo” Solec Kujawski, z którym Danuta Adamczyk związana jest od kilkunastu lat, solecki fotograf Tomasz Palacz i pracownicy SCK. Zainteresowana dowiedziała się o wszystkim od Tomasza Rudnego, dyrektora SCK niedługo przed wernisażem. To spełnienie jej marzenia, by pokazać niepublikowane dotąd zdjęcia zanim definitywnie straci wzrok.