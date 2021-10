Tłum wystawców na I Kujawsko-Pomorskich Targach Książki Regionalnej w Osielsku

- Trochę nas to przerosło. Przepraszam, że mamy wszyscy dużo mniej miejsca niż to było planowane, ale do ostatniej chwili zgłaszały się jeszcze wydawnictwa, nie chcieliśmy nikomu odmawiać. Za rok targi już nie w tym miejscu, ale w hali sportowej, a może przy X edycji targów nawet na stadionie. Bo to jest pierwsze wydarzenie, ale nie ostatnie – zapowiadał Krzysztof Drozdowski, pomysłodawca przedsięwzięcia.