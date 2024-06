Konferencja BCC. Największym problem w komunikacji pomiędzy bydgoszczanami a torunianami są drogi

Biznes nie zna granic

Komunikacja przede wszystkim

- Miasto może chcieć być miastem sportu, medycyny czy sztucznej inteligencji. Pozostaje jednak pytanie, czy biznes na to odpowie. Możemy takie założenia w Radzie Miasta uchwalić, ale jeśli nie otrzymamy pozytywnej odpowiedzi z biznesu, pozostaną one czystą teorią – mówił wiceprezydent Szponka. - Tym bardziej, że środki publiczne do zainwestowania w biznes są dziś w dużej mierze w Warszawie. Fundusze na rozwój biznesu na poziomie miast są stosunkowo małe. Bydgoszcz ma swój potencjał i Toruń również. Jeśli chodzi o współpracę Bydgoszczy i Torunia, to najważniejszym elementem jest dziś komunikacja. Dwie drogi krajowe tej komunikacji dziś nie poprawiają – obie są wolne, ciasne, a w dodatku jedna z nich jest wyjątkowo niebezpieczna.