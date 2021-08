Konferencja wicewojewody, powitanie p.o. wójta i szczepionkobus w Kijewie Królewskim. Zdjęcia

Dziś w Urzędzie Gminy Kijewo Królewski pojawił się p.o. wójta Arkadiusz Stefaniak. Przedstawił go wicewojewoda Józef Ramlau, który przy okazji zachęcał do szczepień przy szczepionkobusie, który właśnie dotarł do powiatu chełmińskiego. Zaszczepić się w nim będzie można przez kilka kolejnych dni

