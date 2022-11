Konflikt wokół herbu Polonii Bydgoszcz. Strony wydały oświadczenie

W poniedziałek (7.11) pojawiło się oświadczenie ŻKS Polonia i KP Polonia. Czytamy w nim:

"ŻKS Polonia Bydgoszcz SA oraz Zarząd KP Polonia Bydgoszcz oświadczają, że obie strony doszły do porozumienia w kwestii zasad stosowania herbu Polonii z trójkątem i biało-czerwonymi pasami. Porozumienie zawarte zostało na okres jednego roku, do dnia 31.10.2023. Umożliwi to kontynuację współpracy ze sponsorem tytularnym na dotychczasowych zasadach. Jednocześnie pragniemy dodać, że ŻKS Polonia Bydgoszcz SA oraz firma Abramczyk nie zamierzały dokonywać zmian i ingerencji w dotychczasowy herb klubu, a prezes Jerzy Kanclerz wielokrotnie podkreślał wagę barw i herbu Polonii. Dobra wola obu stron pozwoliła na szybkie osiągnięcie porozumienia."