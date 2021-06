Koniec pracy zdalnej. Wracamy do firmy i do normalności po pandemii też wracamy

Bywały i takie rozwiązania: - U nas dział serwisu i logistyki od początku pandemii łącznie przez maksymalnie miesiąc działał zdalnie - przyznaje pracownik firmy informatycznej z Bydgoszczy. - To było wiosną zeszłego roku, w pierwszych, wtedy zdawało się najtrudniejszych tygodniach, w jakich pojawił się koronawirus. Potem wprowadzono nam system zmianowy: część osób przychodziła do firmy rano, część po południu. To dlatego, żeby było luźniej. Dzisiaj pracujemy normalnie, wszyscy na miejscu.

Wyjście z domu

Zdaje się, że wszędzie życie wraca do normalności, a pracownicy - do biur. Rok temu w marcu zdania na temat pracy z domu były podzielone. Zwolennicy mówili o wygodzie: że zaoszczędzą na dojazdach do siedziby i połączą obowiązki służbowe z domowymi. Przeciwnicy argumentowali, że nie da się połączyć pracy z domu z tym, co trzeba zrobić w domu. Na dodatek wzrosną rachunki za prąd i wodę, a pracodawca do nich nie dopłaci. Ci drudzy przekonali się do pracy zdalnej. Dziewięć na dziesięć osób pracujących zdalnie w trakcie pandemii chce kontynuować ten model po jej zakończeniu. Tymczasem połowa polskich pracodawców wciąż waha się nad wprowadzeniem home office na stałe.