Koniec z podatkiem przy zakupie mieszkania. Wiemy od kiedy będą już nowe zasady

Likwidacja 2-procentowego podatku przy zakupie mieszkania

Zdaniem ministra rozwoju i technologii, jeżeli ktoś obecnie szuka mieszkania na rynku wtórnym w ramach programu "Bezpieczny kredyt 2 proc.", to jeśli wstrzyma się z zakupem do końca sierpnia, będzie mógł zaoszczędzić w przypadku transakcji nawet kilkanaście tys. zł.

Piotr Juszczyk, główny doradca podatkowy w firmie inFakt, przyjrzał się przykładowej sytuacji, w której młodzi ludzie decydują się na zakup mieszkania z rynku wtórnego o wartości 500 tys. zł. Obecnie muszą zapłacić podatek w wysokości 2 proc., co oznaczałoby konieczność doliczenia 10 tys. zł do ceny mieszkania. Przy zakupie nieruchomości o wartości 800 tys. zł, podatek wynosiłby 16 tys. zł.

Wyższe podatki przy zakupie szóstego i kolejnego mieszkania

Zgodnie z nowymi przepisami zniesienie PCC dotyczy sprzedaży prawa do własności mieszkania lub domu jednorodzinnego, jeżeli nabywca nie posiadał wcześniej prawa do innej nieruchomości mieszkalnej. Jeśli jednak nabywca posiadał udział w prawach własnościowych, to zwolnienie nie obejmuje przypadków, w których przekracza on 50% lub został nabyty drogą dziedziczenia.