Bezpieczny kredyt 2 procent. Na takich zasadach młodzi kupią tanio mieszkanie

- Pracuję i studiuję w Poznaniu, gdzie z dziewczyną wynajmujemy małe mieszkanie, niecałe 40 metrów kwadratowych, co kosztuje nas aż 2500 zł miesięcznie - opowiada pan Mateusz, który do Poznania przeniósł się z Bydgoszczy. - Zamierzamy tam zostać i kupić mieszkanie. Lepiej płacić kredyt za własne M niż za wynajem. Jestem bardzo zainteresowany „Bezpiecznym Kredytem 2%”. To pomoc dla młodych ludzi, których nie stać na mieszkanie i nawet na zwykły kredyt hipoteczny.

Odsetki w bezpiecznym kredycie trzy razy niższe niż opłata za wynajem

Odsetki od "Bezpiecznego Kredytu 2%" zaciągniętego na zakup mieszkania będą nawet 3 razy niższe niż czynsz najmu. I tak np. we wspomnianym Poznaniu, przeciętny czynsz najmu za 50-metrowe lokum wynosi 2680 zł, a rata preferencyjnego kredytu to będzie 2080 zł (3,1 razy mniej niż wynajem), a w Bydgoszczy koszt wynajmu to 2114 złotych, a raty kredytu 2% - 1654 zł (3,1 razy mniej). Są to szacunki HRE Investments dla kredytu dla 50-metrowego mieszkania, zaciągniętego na 25 lat z 10-proc. wkładem własnym.