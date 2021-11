Konserwator zabytków nie chce wyburzenia kamienicy przy Grodzkiej 4. Nadzór budowlany czeka na ekspertyzę

- Na pewno chcemy zrobić wszystko, by uratować ten budynek. Znajduje się on w ewidencji zabytków, a ponadto został objęty Parkiem Kulturowym - o kamienicy przy ulicy Grodzkiej 4 na Starym Mieście mówi Sławomir Marcysiak, miejski konserwator budynków.

Chodzi o budynek, w którym 7 października br. zawaliła się część zachodniej ściany (wcześniej przylegającej do wyburzonego w roku 2019 narożnego domu przy ul. Grodzkiej 2). Mieszkańcy musieli opuścić kamienicę już nakazem z sierpnia tego roku, ale odwołali się od decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, którego postanowienie w październiku podtrzymał inspektor wojewódzki.

- Jeszcze w dniach 4-5 października prowadzono w piwnicy prace budowlane. Sprawdzano stan gruntu, na którym osadzone są ściany kamienicy - mówi jeden z mieszkańców. Wskazuje, że w tych dniach miało dojść do naruszenia jednej ze ścian. Podjęto prace naprawcze, ale wtedy właśnie - 7 października - doszło do zawalenia się. - Kto za to odpowiada? Kiedy wrócimy do swoich mieszkań? Czy miastu w ogóle zależy na tym, by zachować ten budynek? - dopytują mieszkańcy.