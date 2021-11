Kontenery, żywność, paliwo, drut kolczasty, czyli bydgoscy logistycy na granicy

Do zadań logistyków należy m.in.: załadunek i dostawa drutu ostrzowego typu concertina oraz posterunków Hesco Bastion (to zestawy fortyfikacyjne dla żołnierzy. Można je wypełniać piaskiem, kamieniami, a nawet śniegiem. Wykorzystywane były m.in. w Iraku i Afganistanie). Ponadto logistycy przewożą kontenery mieszkalne i sanitarne (Wojsko na razie korzysta z namiotów, ale idzie zima, będą potrzebne kontenery. Ile? Z wypowiedzi szefów MON wynika, że na granicy z Białorusią może być ok. 15 tys. żołnierzy. Z pewnością trzeba będzie dostarczyć kilka tysięcy kontenerów). Żołnierzy trzeba nakarmić, to również zadane logistyków.