Kontrole L4 w Kujawsko-Pomorskiem coraz skuteczniejsze dzięki donosom. Te osoby straciły zasiłek chorobowy

Kontrole to nie wszystko. Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma również obowiązek obniżyć wysokość świadczeń chorobowych osobom, którym ustał tytuł do ubezpieczenia. Zasiłek czy świadczenie rehabilitacyjne nie może być wtedy wyższe niż przeciętne wynagrodzenie krajowe. W całym kraju z tego powodu obniżono wypłaty o 109,9 mln zł, na Pomorzu i Kujawach - o 5,8 mln zł.

Tylko w tym roku - od stycznia do września - w całym kraju ZUS przeprowadził 336,9 tys. kontroli L4. Wydał 20,6 tys. decyzji wstrzymujących dalszą wypłatę zasiłków chorobowych. Kwota wstrzymanych z tego tytułu zasiłków osiągnęła 19,4 mln zł. Bydgoski i toruński oddział ZUS przeprowadził 23,5 tys. takich kontroli, ponad tysiąc osób zostało pozbawionych prawa do zasiłku, a kwota wstrzymanych z tego tytułu zasiłków w Kujawsko-Pomorskiem osiągnęła ponad 898 tys. zł.

Rekordowy zasiłek chorobowy w regionie to prawie 78 tys. zł! Gdzie go wypłacono?

Jakie konsekwencje czekają na tych, co kombinują?

Osoby, które niewłaściwie korzystają z zaleconej przez lekarza niezdolności do pracy, muszą liczyć się z tym, że stracą prawo do świadczenia chorobowego za cały okres kontrolowanego zwolnienia. W takich sytuacjach ZUS wstrzymuje wypłatę świadczenia, a jeżeli zostało już wypłacone, nakazuje jego zwrot.

Natomiast przy kontroli prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy, jeśli okaże się, że osoba sprawdzana przez lekarza orzecznika ZUS jest już zdrowa, to dochodzi do skrócenia zwolnienia lekarskiego. W takiej sytuacji pacjent zachowuje prawo do świadczenia chorobowego tylko do dnia badania.