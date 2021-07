Kontrolerzy w Kujawsko-Pomorskiem sprawdzają, czy dzieci są bezpieczne na obozach i koloniach

Zgodnie z przepisami organizator wypoczynku musi zgłosić go do kuratora oświaty, właściwego ze względu na siedzibę swojej firmy. Jeśli spełnione są wszystkie wymagania, każda forma wypoczynku trafia do specjalnej bazy prowadzonej przez MEiN.

Dzieci wypoczywają w Kujawsko-Pomorskiem

- Obecnie na terenie województwa kujawsko-pomorskiego mamy zgłoszone 1132 turnusy dla 38 634 uczestników– informuje Andrzej Czopek, koordynator ds. wypoczynku dzieci i młodzieży w Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy. - Około połowę, bo 617 turnusów stanowią półkolonie dla 15 735 uczestników.

Do bydgoskiego kuratorium zgłoszono również 382 turnusy, które będą odbywać się poza regionem i w których weźmie udział około 18 tysięcy dzieci. Najpopularniejszy kierunek wyjazdowy to Pomorskie. Dzieci będą wypoczywać przede wszystkim we Władysławowie, Krynicy Morskiej, Łebie, Pucku i Jastrzębiej Górze. Na drugim miejscu jest województwo zachodniopomorskie z Jarosławcem, Dąbkami i Ustroniem Morskim. W Małopolsce obozy i kolonie planowane są głównie w Poroninie. Zakopanem i Murzasichlu. W województwie dolnośląskim największą popularnością cieszy się Szklarska Poręba i Karpacz.