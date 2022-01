Koronawirus w Polsce. Obowiązek pracy zdalnej w administracji publicznej

Praca zdalna w administracji publicznej

- Omikron stał się faktem - powiedział Adam Niedzielski podczas środowej konferencji prasowej. Obecny wynik to już ponad 30 tys. zakażeń koronawirusem. - To wzrost o 90 proc. Jeżeli trendy by się utrzymały, to w przyszłym tygodniu będziemy mieć już powyżej 50 tys. zakażeń. To sytuacja stwarzająca ogromne ryzyko dla wydolności systemu opieki zdrowotnej - dodał szef resortu zdrowia.

- Rozporządzenie epidemiczne nałoży obowiązek pracy zdalnej na wszystkich pracodawców administracji publicznej z wyjątkiem tych zadań, które muszą być realizowane na rzecz obywateli w tradycyjnym modelu pracy - wyjaśnił minister zdrowia.