Koronowo. Wysoka nagroda dla dyrektora ośrodka kultury kością niezgody

Jak dowiedzieliśmy się - burzę wywołała informacja, o którą wystąpił do Urzędu Miejskiego w Koronowie radny Stanisław Gliszczyński, poprzednik obecnego burmistrza Koronowa. Otrzymane dane o wysokości nagród zamieścił na swoim profilu na Facebooku. Choć – jak poinformował nas wczoraj – są one także dostępne w koronowskim BIP-e.

W sprawie tej otrzymaliśmy także inne maile od oburzonych mieszkańców gminy. - Ta wypłata to ponad połowa mojej rocznej pensji. Skandal. Czy Koronowo jest tak bogatą gminą, by można było fundować pracownikom ratusza tak wysokie nagrody? I to kiedy. W czasach, gdy mamy pandemię i wszyscy zaciskają pasa, albo gorzej – tracą pracę – pisze kolejny z internautów.

Za co przyzna została pani dyrektor tak wysoka nagroda – skoro jak zauważyła Czytelniczka – placówki kultury, z racji pandemii funkcjonowały w ubiegłym roku w bardzo ograniczonym zakresie?

Rok siedzenia w papierach

- To nie była nagroda za działalność kulturalną – wyjaśnia burmistrz Patryk Mikołajewski. - W gestii pani dyrektor jest nie tylko organizowanie imprez kulturalnych w GOK. Pod jej pieczą jest także synagoga i 32 świetlice wiejskie. Przychodząc do pracy pani dyrektor nie miała pojęcia co zastanie. Okazało się, że większość tych świetlic nie miała nawet tzw. kart budynku ani aktualnych przeglądów technicznych. Wszystkie te przeglądy trzeba było wykonać – informuje Patryk Mikołajewski.

- Okazało się, że sześć placówek, ze względu na stan techniczny nie może być użytkowanych. Zgody na to nie dał - po sprawdzeniu stanu obiektów - nadzór budowlany. Cztery z tych świetlic będziemy chcieli jako gmina w tym roku remontować, to świetlice w Hucie, Więzownie, Osieku i Morzewcu. Przez ten bałagan pani dyrektor cały rok siedziała w papierach. To za to otrzymała nagrodę – wyjaśnia burmistrz Koronowa.