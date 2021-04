Kompleksowa modernizacja LO w Koronowie. Uczniowie nie poznają swojej szkoły [zdjęcia]

W budynku LO im. Leona Wyczółkowskiego w Koronowie od jesieni ub. r. nie słychać uczniowskiego gwaru. Powodem nie tylko zdalne nauczanie. Po zniesieniu obostrzeń nic się tu nie zmieni. Jak dowiedzieć się można z kartki przymocowanej do bramy – placówka przeniesiona została na ul. Dworcową, do budynku Zespołu Szkół Zawodowych w Koronowie. Bo zabytkowy obiekt LO przejęli we władanie budowlańcy.