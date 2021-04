Jan Nepomucen, święty od powodzi, powrócił po latach do Koronowa [zdjęcia]

Metropolita krakowski na Wielki Post: "Zwolennicy cywilizacji śmierci przedstawiają nienarodzone dziecko jako największe zagrożenie"

- Jakże przejmujące i smutne jest to, że u niektórych ludzi już sam widok plakatu przedstawiającego dziecko w łonie matki wywołuje złość, agresję i chęć niszczenia - napisał metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski w liście pasterskim na Wielki Post, który dzisiaj (21.02) jest czytany we wszystkich kościołach Archidiecezji Krakowskiej. Duchowny odniósł się w ten sposób do protestów przeciwko zaostrzeniu prawa aborcyjnego, a także do pojawiających się w ostatnim czasie w wielu miastach plakatów tzw. "pro-life", które mocno krytykowały przedstawicielki Strajku Kobiet.