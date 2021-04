Kolejne miliony dla Koronowa, by osuwisko na Tucholskiej przestało zagrażać miastu [zdjęcia)

Koronowo z problemem osuwisk zmaga się od lat. Zapada się ul. Bydgoska na Grabinie, także teren przy najstarszym w Koronowie cmentarzu. Największe jednak czynne osuwisko było zawsze przy ul. Tucholskiej. Obawiano się całkowitego osunięcia zbocza i katastrofy budowlanej.

- Osuwiska to przekleństwo XXI wieku. Zmieniają się stosunki wodne, zmienia się klimat. Ulica Tucholska, która góruje nad Koronowem zjeżdżała ponad 2 cm rocznie. Zagrażała mieszkańcom i korytu Brdy. To był ostatni moment, by zacząć tę inwestycję – podkreślał we wtorek 27 kwietnia w Bydgoszczy Patryk Mikołajewski, burmistrz Koronowa.