Kościół zakazuje wiernym wstępowania do masonerii. Co na to wolnomularze z Kujawsko-Pomorskiego?

Loże coraz popularniejsze na Filipinach

W odpowiedzi Kongregacja podkreśla, że „konieczne będzie wdrożenie skoordynowanej strategii między poszczególnymi biskupami, która obejmie dwa wątki". Pierwszy dotyczy kwestii doktrynalnych. Kongregacja potwierdza, że "aktywne członkostwo w wolnomularstwie przez wiernego jest zakazane z powodu nie do pogodzenia z doktryną katolicką” oraz wytycznymi opublikowane przez konferencję biskupów w 2003 roku.

Drugi wątek dotyczy odpowiedzi duszpasterskiej. Kongregacja sugeruje, aby filipińscy biskupi przeprowadzili "katechezę we wszystkich parafiach na temat powodów nie do pogodzenia wiary katolickiej z wolnomularstwem". Kongregacja zwróciła się jednocześnie do biskupów Filipin z prośbą o rozważenie, czy powinni wystosować publiczne oświadczenie na ten temat.