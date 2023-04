Kosma Złotowski: - Główny nurt Parlamentu Europejskiego najwyraźniej udaje się w kierunku katastrofy

To jeszcze jeden dowód na brak praworządności – ale nie w Polsce, tylko właśnie w Unii. Oznaczać to ma, że dotąd był powód do nakładania kary, a teraz - po likwidacji Izby Dyscyplinarnej - zostało tylko pół powodu, bowiem kara jest o połowę mniejsza. To absurd, ale zawsze o połowę tańszy. Już nawet instytucje UE chyba nie wierzą, że w ten sposób obalą polski rząd, więc powoli ustępują - mówi w rozmowie z "Gazetą Pomorską" Kosma Złotowski europoseł PiS, Grupa Europejskich Konserwatystów i Reformatorów.

W piątek wiceprezes Trybunału Sprawiedliwości UE obniżył kwotę okresowej kary pieniężnej nałożonej na Polskę w 2021 roku - z miliona do 500 tys. euro dziennie. Dotyczy ona sporu z Komisją Europejską o reformę sądownictwa. Jak pan skomentuje tę decyzję?

Jest to jeszcze jeden dowód na brak praworządności – ale nie w Polsce, tylko właśnie w Unii. Oznaczać to ma, że dotąd był powód do nakładania kary, a teraz - po likwidacji Izby Dyscyplinarnej - zostało tylko pół powodu, bowiem kara jest o połowę mniejsza. To absurd, ale zawsze o połowę tańszy. Już nawet instytucje UE chyba nie wierzą, że w ten sposób obalą polski rząd, więc powoli ustępują Jest porozumienie ws. złagodzenia zapisów rozporządzenia metanowego. Budziło wiele kontrowersji. Obawiano się, że zaszkodzi polskim kopalniom.

Skoro jest to porozumienie, to znaczy, że będziemy mogli nasze polskie kopalnie jeszcze przez jakiś czas eksploatować, co bardzo cieszy i wzmacnia nasze bezpieczeństwo. Chciałbym przy tym podkreślić, że jest ono dużą zasługą europosłów PiS - Anny Zalewskiej, Izabeli Kloc, Jadwigi Wiśniewskiej i Grzegorza Tobiszowskiego - którzy włożyli ogrom pracy w to, aby nagłośnić problem, a potem, by do tego porozumienia doszło.

Temat metanu jest już zamknięty?

To porozumienie musi jeszcze zaakceptować tzw. "trilog", w którego skład wchodzą Parlament Europejski, Komisja Europejska i Rada Unii Europejskiej. Tam zawsze ktoś może coś jeszcze zakwestionować. Zwłaszcza w Komisji Europejskiej. Ale myślę, że skoro jednak takie porozumienie już osiągnięto, to zostanie ono w takim korzystnym kształcie utrzymane. W każdym razie taką należy mieć dzisiaj nadzieję… Zgodnie z tym porozumieniem nie będzie kar za łamanie przepisów, tylko opłaty, które będą trafiały do budżetu państwa członkowskiego. A potem będą one przekazywane kopalniom na inwestycje, żeby wzbogacić te technologie ograniczające emisję metanu. Lepsze to niż nic, ale wie pani, z takimi opłatami to jest tak, że trafiają one zwykle prędzej czy później na wolny rynek jako przedmiot spekulacji, a do budżetu państwa członkowskiego dociera znikoma część kwoty wynikająca z danego uprawnienia.

A co sądzi pan o pakiecie "Fit for 55"?

Że jest samobójstwem europejskiej gospodarki, ale także - w tym dosłownym znaczeniu - samobójstwem Europy. To takie strzelanie sobie w oba kolana. W tym pakiecie wszystko jest punktem spornym. Jest on – od początku do końca – takim totalnym idiotyzmem, bo jego celem ma być zatrzymanie ocieplania się klimatu, a tego - w tym dokumencie - Komisja Europejska w ogóle nie opisała. Oczywiście sugeruje w nim, że jeżeli zredukujemy emisję gazów cieplarnianych do atmosfery o 55 proc., to klimat będzie ocieplał się wolniej. Ale nie ma w nim żadnych konkretnych wyliczeń czy modeli spadku średniej temperatury w UE… Ponadto, jeżeli nawet Unia Europejska – w jakimś stopniu - zredukuje emisję gazów cieplarnianych i nie będzie go w ogóle uwalniać, to przecież wokół niej są inne kraje, które dalej będą ten gaz emitować do atmosfery, która jest przecież wokół Ziemi jedna. Więc nie ma absolutnie żadnej szansy na to, aby – w sposób, jaki się w tym pakiecie proponuje – osiągnąć zakładany cel. Jeśli „Fit for 55” zacznie obowiązywać, to Europejczycy będą musieli wydać mnóstwo euro na inwestycje. Owszem, one mogą być korzystne, ale pod warunkiem, że ich realizacja będzie rozłożona na długi czas. Tymczasem, w tym pakiecie mówi się o perspektywie 7 lat. I kiedy wejdzie on w życie, to Europejczycy będą musieli wydać mnóstwo kasy - konkretnie na ocieplenie swoich budynków oraz na transport kołowy - z tego względu, że paliwa, które będą używane w tych sektorach, będą obłożone dodatkową opłatą. Przy czym, paliwa będą dopuszczone do ogrzewania tylko przez jakiś czas, dlatego Europejczycy będą musieli zainstalować w swoich domach pompy ciepła z czego cieszą się już ich producenci. Choć, według mnie, nie są oni w stanie wyprodukować ich tylu, aby zaspokoić potrzeby rynku Unii Europejskiej. Więc bez Chin się tutaj nie obejdzie. Myślę, że kiedy to wszystko dotrze do świadomości Europejczyków, to dopiero zaczną wyciągać wnioski… Także Niemcy, którzy – moim zdaniem - nie są jeszcze świadomi tego, ile po wejściu w życie „Fit for 55” będą musieli wydać pieniędzy na ocieplenie tych swoich domów. No, a kiedy się dowiedzą, to mam nadzieję, że pogonią pomysłodawców, na czele z Fransem Timmermansem, wiceprzewodniczącym Komisji Europejskiej odpowiedzialnym za wprowadzanie "Zielonego ładu". Klimat się zmienia, a jeśli tak, to celem naszej polityki powinno być nie odwrócenie tych zmian, a przystosowanie się do nich. Nie jesteśmy w stanie, jako UE, przeciwstawić się zmianie klimatu skoro jest to problem globalny. Na klimat i pogodę wpływa wiele czynników - od nachylenia osi Ziemi w stosunku do ekliptyki po aktywność Słońca - a Komisja Europejska zidentyfikowała jeden czynnik i z nim walczy licząc na to, że reszta świata ślepo za nią podąży. Powoli dowiadujemy się ile ta walka będzie kosztować, ale wiemy też, że skutkiem na pewno nie będzie ochłodzenie klimatu. To tylko dowód na ignorancję Komisji Europejskiej.

Ale europosłowie z PO, PSL, Lewicy i z Polski 2050 za tym pakietem głosowali…

Bo europosłowie ci chcą koniecznie płynąć w głównym nurcie Parlamentu Europejskiego, chociaż nie zdają sobie zupełnie sprawy, dokąd ten główny nurt wraz z nimi płynie. A on – najwyraźniej – udaje się w kierunku katastrofy. Może jest szansa na zablokowanie "Fit for 55"?

Do końca kadencji tego Parlamentu Europejskiego, takiej możliwości nie ma. Bo dzisiaj jego większość uważa, że jej moralnym celem jest uratowanie Ziemi - nawet kosztem jej mieszkańców - i danie przykładu innym krajom. A tak naprawdę, te inne kraje zacierają tylko ręce, że europejska gospodarka popełnia w ten sposób widowiskowe seppuku. W przypadku głosowania nad "Fit for 55", nie obowiązuje zasada jednomyślności tylko większość kwalifikowana. To oznacza, że jeśli ta większość opowie się za pakietem, to zostaną przyjęte proponowane w nim rozwiązania. Aby tak się nie stało, to jedyną nadzieją są wybory do Parlamentu Europejskiego, które odbędą się w przyszłym roku. Liczę na to, że wtedy Europejczycy wybiorą mądrze i przegonią tę zielono-socjalistyczną większość z Parlamentu Europejskiego. A wie pani, dlaczego w ogóle jest to pakiet "Fit for 55"?

No właśnie, chciałam też o to pana zapytać.

Komisja Europejska zaproponowała najpierw pakiet 45 proc., ale poszczególni posłowie z różnych frakcji mówili: "Nie, no jakie 45 proc.? My musimy być bardziej ambitni. Musimy dać przykład. Zaproponujmy nawet 70 proc. Tak wysokie ograniczenie na pewno zahamuje ocieplanie się klimatu". Potem pojawiły się opinie, że jednak te 70 proc. to byłoby zbyt drogo, więc niech będzie może 60 proc... W efekcie, takim krakowskim targiem, stanęło na 55 proc. Ta liczba jest absolutnie z czapy.

Natomiast, od 2035 roku Unia Europejska chce wprowadzić zakaz sprzedaży aut spalinowych.

W tym przypadku - także powiem tak dosadniej - że jest to idiotyzm. Ale nie dziwi, bo to przecież jest część pakietu "Fit for 55". Polska liczy na rewizję tego rozporządzenia. W ostatnim momencie Niemcy włączyły do niego przepis, aby - wyjątkowo – od 2035 roku były dozwolone samochody benzynowe, zasilane ekologicznym paliwem.

Nikt nie jest na to przygotowany. Również Niemcy, o czym zapewne się przekonają, jak się okaże, że nie będą mogli jeździć samochodami po swoich drogach. Z całą pewnością nie będą z tego zadowoleni. Pani redaktor, jeżeli człowiek, który skończył szkołę podstawową, mówi, że wodór jest paliwem przyszłości, przy czym jednocześnie wskazuje, że ten wodór możemy pozyskiwać tylko w pełni ekologicznie z wody i to jeszcze w dodatku tylko jedną metodą czyli hydrolizy - przy użyciu energii tylko ze źródeł odnawialnych - no to o czym my mamy z nim rozmawiać? Chodzą co niektórzy po tych brukselskich korytarzach i takie bzdury opowiadają… Przecież jasne jest, że energii ze spalenia wodoru dostaniemy wtedy mniej, niż włożymy w proces elektrolizy, nie mówiąc już o jego cenie. Z drugiej strony, zanim dojdzie do wprowadzenia tych wszystkich postulatów w życie to wydamy tyle pieniędzy, że Europie zabraknie na naprawdę pilne cele jak zbrojenia. Pamiętajmy, że mamy cały czas tuż obok Rosję, która nie tylko zaatakowała i niszczy regularnie Ukrainę, ale cały czas się zbroi. Jak przyjdzie ona do nas, to będzie też po pakiecie "Fit for 55".

Komisja Europejska zadeklarowała, że bierze się za ukraińskie zboże. Co prawda trochę późno, ale jest zapewnienie...

Kiedy polski rząd wprowadził zakaz wjazdu zbóż z Ukrainy do Polski, to Komisja Europejska zaczęła się nam odgrażać. Już myślała, że będzie mogła za tę decyzję wprowadzić kolejne sankcje przeciw Polsce, ale się okazało, że do nas dołączyły następne kraje, czyli Bułgaria, Rumunia, Słowacja i Węgry, no i dla KE zrobił się poważny problem. Teraz zaczęła się zastanawiać, co tu zrobić, żeby sytuację z tym ukraińskim zbożem uspokoić. Ale kiedy w marcu ministrowie z tych krajów napisali w tej kwestii pierwszy list, to Komisja w ogóle na niego nie zareagowała. Uważała, że wszystko jest w porządku. Obecnie toczą się jakieś rozmowy, ale wyraźnych decyzji jak na razie nie ma. A tu trzeba jak najszybciej te 4 mln ton zboża z Ukrainy wyprowadzić z polskich magazynów, bo nie mamy w nich miejsca na to z naszych nowych plonów. Powinniśmy teraz to ukraińskie zboże wyeksportować tam, gdzie jego pierwotne miejsce, czyli do Afryki. Jedno jest pewne, ta sytuacja ze zbożem musi zostać jak najszybciej unormowana. W taki sposób, aby - po pierwsze - magazyny w Polsce były gotowe do przyjęcia zboża z polskich zbiorów. Po drugie, żeby zostały uregulowane kwestie finansowe w taki sposób, aby rolnicy, którzy uprawiają to zboże w Polsce, na tym nie stracili.

Za pana sprawą, węzeł transportowy w Bydgoszczy udało się zamieścić w sieci bazowej TNT-T. Co dalej?

Teraz odbędą się rozmowy między Parlamentem Europejskim, Komisją Europejską i Radą Unii Europejskiej. Nie sądzę, żeby ktoś w Brukseli był szczególnie niezadowolony z tego, że Bydgoszcz będzie miastem węzłowym, ale będę i tak dalej tej sprawy pilnował rozmawiając m.in. z unijną komisarz ds. transportu. Moim zdaniem, koniec końców miasto zostanie takim ośrodkiem. A to jest szansa na rozwój transportu nie tylko dla Bydgoszczy, ale i dla całego regionu. Na jaką skalę, to już będzie tylko i wyłącznie zależeć od nas. To co powinniśmy zrobić, żeby wykorzystać taką szansę?

Inwestować pieniądze w transport multimodalny towarów, zarówno w ten drogowy, kolejowy, ale i wodny. W tym przypadku, trzeba udrożnić drogę wodną od mniej więcej Torunia do Gdyni, która przecież kiedyś istniała. Dzięki temu wpisowi do sieci bazowej TEN-T łatwiej będzie nam pozyskać europejskie finansowanie, na wszystkie inwestycje związane z tym transportem. Tu potrzebna jest głównie współpraca i dobra wola zarówno samorządu Bydgoszczy, jak i samorządu województwa. Także wsparcie rządu. Do tej pory tak właśnie było czego efektem jest przyjęcie mojej poprawki w PE. Myślę, że najpóźniej po wakacjach będziemy mogli zabierać się konkretnie, za ten multimodalny transport.

