Krajeńscy pszczelarze dbają o pszczoły od 75 lat [zdjęcia]

„Kiedy pszczoła zniknie z powierzchni Ziemi, człowiekowi pozostaną już tylko cztery lata życia. Skoro nie będzie pszczół, nie będzie też zapylania. Zabraknie więc roślin, potem zwierząt, wreszcie przyjdzie kolej na człowieka…”. Tak twierdził Karol Darwin. Jednak Jerzy Wilde, znany pszczelarz i entomolog, profesor doktor habilitowany Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, a z pochodzenia więcborczanin, o dziwo, temu przeczy.

- Nie wierzę w te słowa. Po pierwsze, pszczoły mają wielką plastyczność i możliwość do przystosowywania się do bardzo trudnych warunków. Przypomnijmy, że pszczoły żyją niemalże sto razy dłużej na ziemi niż my ludzie, bowiem udowodniono, że mają grubo ponad 100-120 milionów lat. Kiedy na ziemi nastąpiła wielka katastrofa i wyginęły dinozaury to pszczoły przetrwały. Więc ja nie sądzę, by nastąpiła taka katastrofa, byśmy my się uratowali, a pszczoła wyginęła. Po drugie, pszczoły odpowiedzialne są za produkcję tylko jednej trzeciej żywności. Z tego wynika, że dwie trzecie żywności produkuje się bez ich udziału. To są wszystkie zboża, kukurydze, soja. Nie umarlibyśmy z głodu, ale to życie byłoby zwyczajne nudne, bez owoców, warzyw, bo wszystkie plantacje nasienne zapylane są przez pszczoły – uważa prof. Wilde.