Wyjątkowo dobry początek sezonu pszczelarskiego w Kujawsko-Pomorskiem. Ale liczba pszczół w regionie spada

Podobny trend Janusz Lambarski obserwuje na swoim terenie. - Duzi pszczelarze ograniczają liczebność swoich pasiek, bo ceny miodu są tak niskie, że nie pokrywają kosztów produkcji – ubolewa.

- Kolega ma trzy tysiące rodzin, kupił kombajn do wirowania miodu, zapożyczył się na ten cel i teraz ma wielki problem, bo nie może sprzedać miodu – opowiada Sławomir Wnuk. - O problemach spowodowanych niskimi cenami miodu słychać z różnych stron. Jeśli więc napływ miodu z Ukrainy nie zostanie ograniczony, wpłynie to na bioróżnorodność w Polsce. Może dojść do tego, co się stało na zachodzie. Tam liczba pszczół tak spadła, że wielkie farmy płacą za zapylanie roślin i głównie z tego utrzymują się tamtejsi pszczelarze.