Krajobraz Kujaw i Pomorza zabieli się, ale w święta przyjdzie odwilż

Północno- zachodni wiatr przyniósł na Kujawy i Pomorze ochłodzenie i szansę na to, że we wschodniej ich części przelotnie popada śnieg. Tego w kolejnych dniach przybędzie, ale są duże obawy, czy utrzyma się przez święta.

Zobacz wideo: Zimowe atrakcje Bydgoszczy w sezonie 2021/2022

Popadać ma zwłaszcza w środę i czwartek, choć ma to być słaby i sporadyczny śnieg. Do czwartku prognozowany jest minus jeden stopień Celsjusza, co sprzyjać będzie utrzymaniu białego krajobrazu.

Będzie zamieszanie

Niestety w piątek, a zatem w Wigilię 24 grudnia, z zachodu kontynentu przyjdzie znaczące ocieplenie, bo do 3-4 stopni na plusie. Tego dnia w naszym regionie znów ma popadać, ale śnieg będzie przechodził w deszcz. - W święta będzie spore zamieszanie w pogodzie. Na dzień dzisiejszy wygrywa odwilż – informuje synoptyk Rafał Maszewski, autor strony www.pogodawtoruniu.pl W Boże Narodzenie, zarówno w niedzielę jak poniedziałek, możemy spodziewać się deszczu i deszczu ze śniegiem. Temperatura wahać się będzie od 1 do 4 stopni, w nocy od minus jeden do plus jeden.

Nie wiadomo więc, czy biały krajobraz przetrwa do końca świąt. Wiadomo za to, że warunki na drogach do łatwych i przyjemnych nie będą należeć.