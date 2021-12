Najpiękniejsze zimowe krajobrazy Kujaw i Pomorza. Mamy się czym pochwalić [ZDJĘCIA] Marek Weckwerth

Jednych z najpiękniejszych krajobrazów w regionie można szukać zimową porą w bydgoskim Myślęcinku, zwłaszcza Parku Botanicznym, który urządzono w dolinie i na otaczającej ja wzgórzach. Całość zajmuje 60 hektarów Fot. Marek Weckwerth Zobacz galerię (21 zdjęć)

Co jest najpiękniejsze w krajobrazie otulonym białym puchem w naszym regionie to rzecz dość subiektywna, ale gdy ujmiemy ją w ogólne kanony poczucia piękna, wtedy uda nam się przedstawić to, co za takie uchodzić może.