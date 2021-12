Kujawsko-Pomorskie. Żegnamy zimę, ale tylko na chwilę. Wróci i sypnie śniegiem przed Wigilią

Pogoda w Kujawsko-Pomorskiem

Powiało prosto z południa i we wtorek (14 grudnia) na termometrach na Kujawach i Pomorzu zobaczymy już 2-3 stopnie Celsjusza na plusie. Pogodę może pogarszać lekki deszcz lub mżawka, ewentualnie deszcz ze śniegiem.

W środę (15 grudnia) i przynajmniej kilka kolejnych dni żadnych zjawisk pogarszających aurę nie będzie, za to do czwartku (16 grudnia) w górę pójdzie słupek rtęci – do 7 kresek (nocą do 4).