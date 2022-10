Kraków czeka na mistrzostwa świata w piłce ręcznej. Największa polska hala będzie szczęśliwa dla Biało-Czerwonych?

TAURON Arena to największa arena polskiej części mistrzostw świata. – To jest bardzo nowoczesny obiekt sportowy i niewiele trzeba przygotować, by Arena była gotowa do imprezy rangi mistrzowskiej. W TAURON Arenie odbędzie się identyczna liczba meczów, jak w Spodku, ale oczywiście, poprzez wielkość krakowskiej hali, liczba kibiców na trybunach może być znacznie wyższa, niż w Katowicach. Liczymy bardzo na kibiców, którzy będą nie tylko wspierać naszą reprezentację, ale też takich, którzy chcą oglądać piłkę ręczną w wydaniu światowym – mówi dyrektor polskiej części mistrzostw świata Grzegorz Gutkowski.

W krakowskiej hali w rundzie wstępnej odbędą się mecze grupy A, w której zagrają Hiszpania, Czarnogóra, Chile i Iran oraz grupy F z Norwegią, Macedonią Północną, Argentyną i Holandią. Z kolei w rundzie głównejj trzy najlepsze zespoły grupy A zmierzą się z trzema czołowymi z grupy B, w której walczyć będą Polska, Francja, Słowenia i Arabia Saudyjska.