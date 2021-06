Krótkie fryzury na lato 2021. Te modne fryzury odmładzają, dodają uroku i kobiecości [zdjęcia - 15.06.2021]

NOWE Mateusz Borek po Polska: Słowacja to był najsłabszy rywal w XXI wieku, z jakim przegraliśmy mecz otwarcia

Reprezentacja Polski w piłce nożnej znowu zawiodła cały kraj. Po meczu porozmawialiśmy z Mateuszem Borkiem, którego pytaliśmy, o co można mieć pretensje po tym meczu do Paulo Sousy. Komentator TVP Sport stwierdził też, że Słowacja to najsłabszy rywal w XXI wieku, z którym przgralismy w XXI wieku.