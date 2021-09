Kruszwica. 24-letni wandal przebił 9 opon w zaparkowanych samochodach, bo był zdenerwowany. Policja już go zatrzymała

Namierzenie wandala zajęło kruszwickiej policji kilka godzin. Jak informuje asp. szt. Izabella Drobniecka, oficer prasowy komendanta powiatowego policji w Inowrocławiu, 24-letni mężczyzna wyładował swoje zdenerwowanie na samochodowych oponach tnąc je nożem.

- Do zdarzenia doszło 21 września. Właściciele pojazdów złożyli zawiadomienia o uszkodzeniu mienia, żądając ścigania sprawcy. Policjantom z komisariatu w Kruszwicy wystarczyło kilka godzin, by ustalić osobę zamieszaną w chuligankę. Namierzyli jego miejsce pobytu w jednej z podkruszwickich miejscowości. Następnego dnia rano przystąpili do jego zatrzymania. Mężczyzna został ujęty i doprowadzony do oskarżyciela - mówi asp. szt. Izebella Drobniecka.

Wandal odpowie za przestępstwa polegające na uszkodzeniu mienia. Do czasu rozprawy został objęty policyjnym dozorem i ma zakaz opuszczania kraju. Mężczyźnie grozi kara do pięciu lat więzienia. Musi liczyć się również z tym, że sąd zobowiąże go do naprawienia szkody i zadośćuczynienia, a to może być całkiem spora kwota.