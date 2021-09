Kruszwica. Samochód Nadgoplańskiego WOPR przygnieciony przez topolę. Na szczęście ratownicy nie ucierpieli [zdjęcia]

- To dla nas duża strata. Samochód był nowy. Dotarł do nas pod koniec 2019. Zakup pojazdu był współfinansowany. My pokryliśmy połowę kosztów zakupu. Zbieraliśmy te pieniądze kilka lat - mówi Maciej Banachowski, prezes Nadgoplańskiego WOPR w Kruszwicy.