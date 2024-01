Kruszwickie morsy połączyły 5-lecie działalności klubu z finałem Orkiestry. Mamy zdjęcia

W spotkaniu z okazji 5-lecia Kruszwickiego Klubu Morsów na dzikiej plaży nad Gopłem uczestniczyli reprezentanci zaprzyjaźnionych klubów morsów, przebyli też kruszwicami na czele z burmistrzem Dariusze Witczakiem. Na gości czekała gorąca grochówka, barszcz, kawa i herbata. Były też słodkie przysmaki.

Urodziny klubu połączono z 32. Finałem WOŚP. Na plaży odbyły się licytacje. Wystawione gadżety i przysmaki nabywano za kwoty od kilkudziesięciu do kilkuset złotych. Zainteresowanie udziałem w licytacji było ogromne.

A ponieważ był to jubileusz Kruszwickiego Klubu Morsów, nie zapomniano o kąpieli w zimnym Gople. Choć temperatura wody wynosiła tylko półtora stopnia Celsjusza, chętnych do wskoczenia do jeziora nie brakowało. Tradycyjnie, kąpiel odbywała się pod okiem ratowników z Nadgoplańskiego WOPR. A po wyjściu z wody na morsy i ich przyjaciół czekał urodzinowy tort.