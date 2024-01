Kryterium Asów Polskich Lig Żużlowych w Bydgoszczy rozpocznie sezon. Znamy datę

Sezon w Polsce rozpocznie się jednak nieco wcześniej. Pierwsze oficjalne zawody (jeśli pogoda pozwoli) odbędą się już w marcu. I jak to wielokrotnie bywało, żużlowy sezon rozpocznie się od Kryterium Asów Polskich Lig Żużlowych na stadionie Polonii w Bydgoszczy .

Kibice czarnego sportu odliczają już dni do rozpoczęcia rywalizacji na polskich torach. Na walkę o ligowe punkty będą musieli poczekać do 12 kwietnia - na ten dzień zaplanowano pierwsze mecze PGE Ekstraligi, dwa dni później ruszy Speedway 2. Ekstraliga.

To były derby! Mecze Polonii z Apatorem wzbudzały wielkie emocje [zdjęcia]

Czy Maksym Borowiak trafi do Polonii? Prezes Jerzy Kanclerz ocenia szanse

Wiadomo, że w turnieju zobaczymy część zawodników bydgoskiego klubu, a stawkę uzupełnią żużlowcy z PGE Ekstraligi. Klub nie zaprasza na zawody innych pierwszoligowców. Podyktowane jest to zmianami na torze - niedawno dosypano tam sto ton nawierzchni.

- Wszyscy wiedzą, że nasz tor zawsze był atrakcyjny do walki, ale też bardzo czytelny dla zawodników. Chcieliśmy to zmienić, stąd decyzja o nawiezieniu nowego materiału. Chcemy, by chociaż na początku sezonu ligowego było trochę zaskoczenia dla rywali, więc nie damy im możliwości sprawdzenia toru przed ligą - zapowiada szef bydgoskiego klubu.