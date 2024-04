Krztusiec - takie ma objawy ta bardzo zaraźliwa choroba. Wzrost zachorowań na krztusiec w Polsce Magdalena Walczak-Grudzka

Jakie są objawy krztuśca? To jedna z najbardziej zakaźnych chorób dróg oddechowych - jeden chory może zarazić nawet 17 osób. Dawniej określany jako koklusz, krztusiec jest bardzo niebezpieczny, może się skończyć potężnymi powikłaniami pulmonologicznymi a nawet doprowadzić do głuchoty, upośledzenia umysłowego czy padaczki. Zobacz teraz, jakie objawy daje krztusiec i jak rozpoznać tę chorobę u dzieci i dorosłych >>>>> unsplash.com Zobacz galerię (8 zdjęć)

Jakie są objawy krztuśca? Lawinowo wzrasta liczba zachorować na krztusiec w Polsce! To jedna z najbardziej zakaźnych chorób dróg oddechowych. Zakażenie krztuścem następuje drogą powietrzno-kropelkową. Zarazić się można od nosiciela, nawet jeśli nie ma on objawów choroby. Krztusiec może się skończyć potężnymi powikłaniami. Objawy krztuśca przypominają przeziębienie, infekcje górnych dróg oddechowych, zapalenie oskrzeli lub zapalenie krtani. Sprawdź, jak rozpoznać krztusiec, jak przebiega leczenie i co warto wiedzieć o tej chorobie.