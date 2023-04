Krzyca - zapomniane zboże. Wydłuża świeżość pieczywa. Doradcy polecają je do uprawy ekologicznej

Ciekawostkę na temat powracającej w uprawach krzycy podaje Emilia Kucińska z Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie:

- To prastare, niemodyfikowane i nieuszlachetnione żyto przed wiekami siali drwale na leśnych wyrębach i między drzewami. W czasach, gdy karczowano lasy pod uprawę, właściciele gruntów pozwalali drwalom siać krzycę, którą ci wykorzystywali jako siano dla koni pracujących w lesie.

Krzyca ma wiele odmian, w XIX wieku najpowszechniejszą nazywano żytem świętojańskim (wysiew przypadał na św. Jana). - Odznacza się dużą wytrzymałością na złą glebę i trudne warunki uprawy, szczególnie dobrze udaje się na nowinach – informuje Emilia Kucińska. - Krzycę można wysiewać przez cały rok, również jako żyto chlebowe ozime. Im wcześniej i rzadziej jest wysiewana - tym bujniej się krzewi, dlatego często wysiewa się ją w mieszankach z innymi jednorocznymi zbożami. Jesienią sieje się po to, by w następnym roku zebrać nawet do trzech pokosów zielonej masy.