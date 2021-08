Krzysztof Gawkowski i Urząd Marszałkowski o kontrowersyjnych słowach Nowej Lewicy

Bydgoszcz miałaby być włączona do Wielkopolski, a Toruń do województwa pomorskiego. Tak postulowali Rafał Wąsowicz i Michał Wysocki, asystenci społeczni posła Krzysztofa Gawkowskiego. Zarzucili marszałkowi Całbeckiemu nieudolność w polityce transportowej regionu.

- Transport publiczny jest kręgosłupem województwa, a u nas transport autobusowy praktycznie nie istnieje, a kolejowy został mocno ograniczony w ostatnich latach. Po konferencji w biurze pana marszałka złożyliśmy pismo, w którym domagamy się odpowiedzi na nasze pytania w trybie dostępu do informacji publicznej - mówił Rafał Wąsowicz. Pismo do marszałka Całbeckiego Rafał Wąsowicz i Michał Wysocki kończą słowami: "Nie ma sensu funkcjonowanie regionu, który nie jest w stanie zapewnić podstawowej usługi swoim mieszkańcom, jaką jest transport do pracy czy szkoły. Notoryczne problemy z połączeniami Łódź - Kutno - Toruń, likwidacja połączeń Toruń - Sierpc czy powracające jak bumerang problemy na linii nr 215 przez Osie i 201 do Lipowy Tucholskiej, a także 208 przez Lniano, jasno świadczą o braku wizji i chęci realizacji spójnej sieci transportowej. W strategii rozwoju województwa zapisuje się od lat zamierzenia reaktywacji lokalnych linii kolejowych. Niestety, również od lat zamierzenia te pozostają wyłącznie urzędniczymi zapisami na papierze. W imieniu mieszkańców oczekujemy rzeczowego ustosunkowania się do naszego wystąpienia z konkretnymi informacjami, co dalej z transportem kolejowym, w szczególności na lokalnych liniach oraz na liniach nieczynnych dzisiaj, a które należałoby reaktywować oraz o możliwości realizacji podstawowych potrzeb transportowych, o których traktujemy w piśmie".