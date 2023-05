Krzysztof Wiśniewski, ratownik medyczny: - Stop agresji w ratownictwie! Medykom należy się szacunek. Niesiemy pomoc i ratujemy

W niedzielę, 21 maja, podczas medycznej interwencji w mieszkaniu, pacjent wyjął nagle z szuflady pistolet i wycelował go w klatkę piersiową jednego z ratowników medycznych. Czy to była wizyta jak każda inna? Nic nie zapowiadało takiego przebiegu wydarzeń. Ratowników medycznych wezwała policja, która przyjechała do pacjenta pod wpływem alkoholu. Do stwierdzenia, czy nie przyjął on dodatkowo także środków farmakologicznych, jak i do oceny psychiatrycznej pacjenta. Po jego zbadaniu, zespół ratownictwa medycznego zdecydował o transporcie mężczyzny do szpitala. Wtedy oparł się on o stół i wyciągnął z szuflady krótką broń, czyli pistolet. Skierował go w klatkę piersiową jednego z ratowników medycznych, tak z odległości około 20 cm. Sytuacja była zaskakująca i dynamiczna. Medyk natychmiast wytrącił broń napastnikowi i ją zabezpieczył, a patrol policji go obezwładnił. Mężczyznę przewieziono na badania do jednego z okolicznych szpitali, a Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy złożyła wniosek z żądaniem ścigania sprawcy agresji. Sprawa jest w toku.

Takich sytuacji jest coraz więcej. Czym wytłumaczyć tę agresję wobec osób, które przecież ratują komuś życie? Takie agresywne sytuacje wobec ratowników medycznych, pielęgniarek i lekarzy, jak ta obecnie, nazywamy „weekendowymi” i ta nasza statystyka się sprawdza, bo najczęściej dochodzi do nich właśnie w weekendy. W tym przypadku była to również niedziela. Najczęściej osoby agresywne – to ponad 90 proc. zdarzeń - są po spożyciu alkoholu, środków psychoaktywnych lub po połączeniu obu tych specyfików.

Choć nie tylko…

Zgadza się. Zdarzeń, gdzie nasi ratownicy są narażeni na taką agresję fizyczną odnotowujemy rocznie już około dwudziestu. Podczas nich medyk jest popychany, szarpany, celuje się do niego z broni palnej lub gazowej, czy atakuje nożem. Nie tak dawno zdarzyło się, że pacjent obrzucił karetkę cegłami. My to zgłaszamy policji, składamy wniosek z żądaniem ścigania sprawcy agresji. Po czym sprawy trafią do policji, następnie do prokuratury, a potem do sądów, gdzie zapadają wyroki.

Jakie to są wyroki?

Największy, jaki do tej pory orzekł miejscowy sąd dotyczył pacjenta, który rzucił się na ratownika medycznego z nożem. Wówczas zadośćuczynienie za ten czyn wyniosło około 8 tys. zł. Wszystko zdarzyło się przed ambulansem, co zarejestrował zainstalowany w wozie rejestrator jazdy, więc – w tym przypadku - wszystko było jasne. Trzeba przyznać, że wyroki zapadają sprawnie. A kary są różne: ograniczenie i pozbawienie wolności, kary grzywny, zadośćuczynienia, prace społeczne...