Krzyże Orderu Krzyża Niepodległości prezydenta RP dla druhów OSP Trzebcz Szlachecki. Zdjęcia

Strażacy z OSP Trzebcz Szlachecki skromnie podkreślają, że są tylko częścią grupy ludzi, którzy na co dzień dbają o bezpieczeństwo mieszkańców.

- Dziękujemy wszystkim strażakom ochotnikom, funkcjonariuszom PSP, policjantom, służbie zdrowia, wojsku, WOPR i innym służbom mundurowym - dodaje Jarosław Kuzioła. - My, jako strażacy - ochotnicy jesteśmy tylko jednym trybikiem w całej maszynie ratowniczej. Natomiast jak te wyżej wymienione trybiki połączymy w całość, to tworzy się się jedna wielka machina ratownicza, która ma tylko jeden cel - pomagać ludziom, ratować ich mienie, życie, edukować o bezpieczeństwie, bronić od złego. A wszystko tylko po to, aby społeczeństwu żyło się dobrze i bezpiecznie. Oczywiście, nie możemy zapomnieć o naszych żonach, rodzinach, które zawsze nas wspierają w naszych społecznych działaniach na rzecz lokalnego, ale też krajowego bezpieczeństwa.