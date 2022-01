Ksiądz Aleksander Kłos z Chojnic nie żyje od trzech lat. 35-latek oskarżył go o pedofilię

Gdy reporter "Radia Weekend" zapytał 35-latka, dlaczego informacja o zamiarze nadaniu księdzu tytułu Zasłużonego Obywatela Miasta Chojnice tak nim wstrząsnęła, mężczyzna odpowiedział: "Bo jestem osobą pokrzywdzoną przez ks. Aleksandra w wieku 13, 14 lat. Zobaczyłem obraz ks. z honorowym obywatelstwem, coś we mnie uderzyło. Biłem się z tym trzy dni, by zadzwonić do radia..."

Mężczyzna mówił, że od osądzania jest Bóg, ale przypuszcza (z rozmów, jakie były), że pokrzywdzonych mogło być więcej. Co istotne, sprawę zgłosił do Kurii Diecezjalnej w Pelplinie rok temu. Po filmach braci Sekielskich. W wywiadzie padły też słowa, że nie oczekuje od Kościoła odszkodowania. 35-latek jest natomiast w procesie terapii, którą opłaca Diecezja.