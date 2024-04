Kto będzie rządzić w Kcyni? Bitwa na argumenty podczas przedwyborczej debaty kandydatów

W pierwszej turze do urn poszło w gminie Kcynia 51,74 proc. uprawnionych. To więcej niż średnio w pow. nakielskim i woj. kujawsko-pomorskim. Lepszy wynik uzyskano tylko w gminie Sadki. Jednak obaj kandydaci na burmistrza Kcyni liczą, że w niedzielę 21 kwietnia więcej mieszańców się zmobilizuje i odda głos.

- To ważne, by niezależnie od pogody iść i postawić krzyżyk przy kandydacie, do którego macie zaufanie – apelował do wyborców Mateusz Stachowiak. - Frekwencja powinna być naszym priorytetem – wtórował mu Wojciech Niemczyk.