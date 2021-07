Kto dziś gra na Euro 2020 (02.07.2021)? 1/4 finału: Szwajcaria - Hiszpania! Gdzie oglądać? O której mecz?

Mistrzostwa Europy w piłce nożnej wchodzą w decydującą fazę. Trwa się faza pucharowa Euro 2020. Zasada jest prosta: przegrywający żegna się z turniejem!

Kto dziś gra na Euro 2020 (02.07)? 1/4 finału: Szwajcaria - Hiszpania! Gdzie oglądać? O której mecz?

W pierwszym meczu 1/4 finału Euro 2020 rozgrywanym w Sankt Petersburgu Szwajcaria zagra z Hiszpanią.

Szwajcarzy do końca drżeli o awans do fazy pucharowej. Zaczęli od remisu 1:1 z Walią, potem była porażka z Włochami 0:2, a w meczu o wszystko zwyciężyli Turcję 3:1, zajmując trzecie miejsce. W 1/8 finału Helweci postarali się o nie lada wyczyn: wyeliminowali mistrzów świata - Francuzów. Uczynili to w niesamowitym stylu. Prowadzili 1:0, potem zmarnowali rzut karny, następnie pozwolili sobie wbić trzy gole, ale to ich nie załamało, bo w końcówce zdobyli dwie bramki i doprowadzili do dogrywki. W niej gole nie padły i doszło do serii rzutów karnym wygranych przez Szwajcarię 5:4.