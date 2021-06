Zobacz wideo: Fala upałów jest przeplatana burzami. Na to musisz uważać!

Mistrzostwa Europy w piłce nożnej wchodzą w decydującą fazę. Zaczyna się faza pucharowa Euro 2020. Zasada jest prosta: przegrywający żegna się z turniejem!

Kto dziś gra na Euro 2020? 1/8 finału Chorwacja - Hiszpania. Gdzie oglądać? O której mecz?

W piątym meczu 1/8 finału rozgrywanym w Kopenhadze zagrają Chorwacja z Hiszpanią. Niespodziewanie oba zespoły należące do światowej czołówki, do ostatniego meczu fazy grupowej walczyły o awans.

Chorwaci najpierw przegrali z Anglią 0:1, potem zremisowali z Czechami 1:1, by w ostatnim meczu pokonać Szkotów 3:1 i awansować z drugiego miejsca.

Hiszpanie na inaugurację bezbramkowo zremisowali ze Szwecją, następnie podzielili się punktami z Polakami (1:1), a w ostatnim spotkaniu rozgromili Słowację 5:0, zajmując drugą lokatę.

