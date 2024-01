Kto może ubiegać się o dodatek gazowy w 2024 roku? Wyliczenia przewidywanych dopłat

W 2024 roku istnieje możliwość ubiegania się o dodatek gazowy, który umożliwia zwrot podatku VAT od kosztów zakupu gazu. Pomimo planów zakończenia tej opcji pod koniec poprzedniego roku, została ona przedłużona do czerwca 2024 roku. Szczegóły prezentujemy w poniższej galerii.

Zamrożenie cen energii na rok 2024

Rząd podjął decyzję o przedłużeniu zamrożenia cen energii na rok 2024, obejmując elektryczność, gaz i ciepło. W praktyce oznacza to, że przez cały rok bieżący ceny pozostaną niezmienione do końca czerwca. Jest to środek mający na celu ochronę konsumentów przed możliwym gwałtownym wzrostem rachunków za energię w sezonie grzewczym i bezpośrednio po nim.